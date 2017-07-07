В Карелии за год заключено более 30 браков, в которых невесте еще не исполнилось 18 лет

В 2016 году в Карелии было заключено 34 брака, в которых невеста еще не достигла 18-летнего возраста.

Об этом свидетельствуют данные Карелиястата.

К слову, в предыдущие годы несовершеннолетних невест было больше: 38 в 2012-м, 37 – в 2013-м, 35 – в 2014-м и 41 – в 2015-м.

Что касается несовершеннолетних женихов, то их число за последние несколько дет выросло. В 2016 году в Карелии зарегистрировали отношения с любимой 4 юноши младше 18 лет, тогда как в 2015 году таковых было двое, а в 2013-м – трое.