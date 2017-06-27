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12:19, 27 Июня 2017

В Карелии за неделю клещи покусали 549 человек

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Спастись от укусов клещей удалось только жителям одного района, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

Всего на 23 июня в лечебно-профилактические учреждения Карелии по поводу присасывания клещей обратились 2410 человек, в том числе детей - 521 чел. За последнюю неделю обратилось 549 человек.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на 17-ти административных территориях республики: Петрозаводск, Костомукша, Сортавальский, Беломорский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Прионежский, Питкярантский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Суоярвский районы.

Не обращались по поводу укуса клещей только жители Калевальскго района.

С начала сезона лабораторно и клинически подтверждены 2 случая клещевого энцефалита и 4 случая клещевого боррелиоза.

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