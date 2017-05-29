07:05, 29 Мая 2017
В Карелии за три дня до лета все так же прохладно и дождливо
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Синоптики прогнозируют в понедельник, 29 мая облачную погоду с дождями.
По информации карельского Гидрометцентра, в понедельник, 29 мая на территории республики ожидается облачная погода, днем с прояснениями.
Утром осадки, местами сильные, днем кратковременные дожди.
Ветер днем западный, северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Температура воздуха днём +6…+11 градусов, по южным районам местами до +16.
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