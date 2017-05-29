В Карелии за три дня до лета все так же прохладно и дождливо

Синоптики прогнозируют в понедельник, 29 мая облачную погоду с дождями.

По информации карельского Гидрометцентра, в понедельник, 29 мая на территории республики ожидается облачная погода, днем с прояснениями.

Утром осадки, местами сильные, днем кратковременные дожди.

Ветер днем западный, северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Температура воздуха днём +6…+11 градусов, по южным районам местами до +16.