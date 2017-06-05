В Карелии задержали членов ОПГ, специализирующейся на кражах техники и авто

В Суоярвском районе арестованы участники организованной преступной группы, специализирующейся на хищениях строительной и лесозаготовительной техники, а также дорогих автомобилей.

Как рассказали в карельском МВД, с осени прошлого года в полицию начали поступать сообщения криминального характера. "Часть звонков носила анонимный характер, в ходе проверки других заявлений граждане отказывались от своих показаний о хищениях имущества. Позже выяснилось, что потерпевшие были запуганы и забирали заявления, не желая обратить гнев злоумышленников на себя и пострадать еще больше", - отметили в министерстве.

В итоге стражи порядка установили, что на территории поселка Поросозеро действует "организованная преступная группа, которая занимается хищениями строительной и лесозаготовительной техники, а также комплектующей спецтехники".

На днях все подозреваемые были задержаны.

"Возраст фигурантов – от 30 лет до 41 года, все ранее судимы, двое отбывали наказание за совершение тяжких преступлений", - отметили в ведомстве.

В настоящее время предполагаемым злоумышленникам инкриминируется совершение двух краж. Так, по версии следствия, в сентябре 2016 года в Поросозере они украли трактор стоимостью не менее 3,5 млн рублей и перегнали его в Петрозаводск.

"Здесь техника стояла продолжительное время, пока один из петрозаводских пособников не помог в ее продаже покупателям. На похищенном тракторе были перебиты все идентификационные номера, изготовлены поддельные документы, а затем его доставили в Псков. Полицейские установили местонахождение похищенного и изъяли транспорт", - рассказали в МВД.

Вторая кража была совершена в Кемском районе.

"Там злоумышленники похитили дорогостоящие комплектующие с форвардера. Ущерб составил 1,5 млн рублей. К настоящему времени похищенное изъято, оно было спрятано в доме родственника одного из участников ОПГ", - отметили в ведомстве.

Сейчас подозреваемые помещены под стражу. Возбуждено два дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Решается вопрос о возбуждении еще двух уголовных дел, на этот раз – о кражах дорогих автомобилей.

При этом полицейские уверены, что преступлений на их счету куда больше. Всех, кто пострадал от действий членов ОПГ, просят сообщать в полицию.