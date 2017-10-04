В Карелии зафиксирован спад рождаемости

На фоне сохранившихся показателей смертности населения в республике отмечается спад рождаемости.

Карелиястат опубликовал оперативные данные по числу родившихся и умерших жителей Карелии за январь-август 2017 года.

За указанный период в текущем году в Карелии зарегистрировано 4414 новорожденных. Для сравнения в аналогичный период минувшего года в республике было зафиксировано 5167 родившихся.

На сколько за год сократилось число новорожденных в Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".