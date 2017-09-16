В Карелии закончились военные сборы

В Петрозаводске сегодня прошел строевой смотр, который ознаменовал собой окончание военных сборов.

Депутат карельского парламента Андрей Рогалевич выложил в соцсетях фото со строевого смотра. Военные сборы, на которые были призваны около 600 человек со всей Карелии, сегодня закончились.

"Искренне рад и горжусь тем, что эти сборы провел вместе с офицерами, сержантами и солдатами, которые прибыли на них. С кем делил солдатскую кашу и спал под одной крышей. С теми, кто в мирное время трудится в храме священником. Кто работает продавцом или директором, инженером или слесарем, поваром или водителем. Трудится в органах местного самоуправления или органах государственной власти. С теми, кто приехал из Сегежи, Лоух, Сортавала, Петрозаводска, Кеми, Лахденпохья, Суоярви. Со всей Карелии было призвано около 600 человек", - пишет Рогалевич на своей странице в "ВК".

Депутат на сборах был старшиной роты.