В Карелии закрыли плавательный бассейн

Дети остались на улице, жители бьют тревогу.

В связи с закрытием в Кондопоге плавательного бассейна на городских интернет-ресурсах стали появляться тревожные публикации. Так, на странице интернет-издания "Кондопожский край" появилась большая статья о судьбе бассейна, в которой напоминают историю: еще в 2013 году депутаты городского совета решили, что бассейн, находящийся в ведении Кондопожского ЦБК, передается городу. Также правительство республики утвердило "дорожную карту", согласно которой в апреле-мае 2017 года этот бассейн должен был быть передан городской администрации. В настоящее время речь о том, чтобы оставить бассейн в ведении комбината не идет.

Однако город не взял бассейн на баланс, поскольку, как отмечено в материале, с точки зрения главы города Валерия Анхимова, бассейн эксплуатировать нельзя, потому что на данный момент существует открытая система наполнения ванны горячей водой. То есть вода льется из тепловой трубы, а не проходит через теплообменник, как того требуют нормы СанПина. При этом, сообщает издание, все параметры в норме: у комбината с санэпидемстанцией был заключен договор о проверке качества воды в бассейне и ежедневно брались пробы воды на проверку с заключением о соответствии воды всем нормам.

Сейчас бассейн стоит на летнем простое (остановлен и поставлен на временную консервацию), все работники уволены. Теперь все же нужно решить технический вопрос с приемом бассейна на баланс города, а также набрать персонал (штат) и в сентябре открыть объект. Выйдет ли бассейн из нынешней летней консервации в рабочий режим или нет - зависит только от решения местных властей.

Кроме того, в группе ВКонтакте появилось обращение к депутату Законодательного собрания Карелии Анне Лопаткиной, которая, по информации участников группы, знает о ситуации со спортивным объектом, но решать его судьбу не торопится. В обращении, в частности, сказано: "В нашем городе закрыли плавательный бассейн, Сотни детей остались на улице. Без спорта, без мечты, без здорового образа жизни. Вам хорошо известно, что родители на протяжении нескольких лет отстаивали бассейн. Где вы были все это время? Как депутат, как "фронтовичка", как звезда телеэкрана. Наши родители неоднократно писали вам с просьбой о помощи и в ответ получали вежливые отписки, а кто-то удостоился и бана, так как вы не любите острых вопросов".