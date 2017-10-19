В Карелии запустят пилотный проект использования технологии блокчейн

Республика Карелия вошла в число пилотных регионов, где будут запущены проекты новой технологии работы с данными.

В 15 регионах России будут запущены пилотные проекты технологии блокчейн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова представителя Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ).

"Эти регионы станут ключевыми для подготовки лучших практик применения блокчейна в отраслях российской экономики",- отметил представитель РАКИБ.

По его словам, в разработке находятся проекты на блокчейн-платформах для госсектора и бизнеса, в частности, применение в сфере ЖКХ, финансовых технологий, страховании, здравоохранении, логистики (транспорт и складское хранение), в строительстве и инфраструктурных проектах.

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