12:11, 19 Октября 2017
В Карелии запустят пилотный проект использования технологии блокчейн
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Республика Карелия вошла в число пилотных регионов, где будут запущены проекты новой технологии работы с данными.
В 15 регионах России будут запущены пилотные проекты технологии блокчейн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова представителя Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ).
"Эти регионы станут ключевыми для подготовки лучших практик применения блокчейна в отраслях российской экономики",- отметил представитель РАКИБ.
По его словам, в разработке находятся проекты на блокчейн-платформах для госсектора и бизнеса, в частности, применение в сфере ЖКХ, финансовых технологий, страховании, здравоохранении, логистики (транспорт и складское хранение), в строительстве и инфраструктурных проектах.
Вот здесь – подробнее.
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