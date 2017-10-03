В Карелии 4 октября ожидается усиление ветра до 17 м/с

Гидрометцентр предупреждает об ухудшении погодных условий в республике в среду.

По прогнозу синоптиков, 4 октября в Карелии ожидается усиление ветра юго-восточного, южного направлений до 15-17 м/с.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально-значимых объектов в результате роста нагрузок на электросети, нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП.