12:22, 06 Июля 2017
В Карелии ждут визита Владимира Путина
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Уже больше месяца во властных структурах республики ходят закулисные разговоры о возможном визите в Петрозаводск в конце июля Владимира Путина.
Если одни источники цель приезда президента объясняют возможной поддержкой делегированного им врио главы республики Артура Парфенчикова перед предстоящими выборами, то другие – желанием первого лица государства самому проверить истинное положение дел в регионе, сообщает деловая интернет-газета "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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