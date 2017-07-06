В Карелии ждут визита Владимира Путина

Уже больше месяца во властных структурах республики ходят закулисные разговоры о возможном визите в Петрозаводск в конце июля Владимира Путина.

Если одни источники цель приезда президента объясняют возможной поддержкой делегированного им врио главы республики Артура Парфенчикова перед предстоящими выборами, то другие – желанием первого лица государства самому проверить истинное положение дел в регионе, сообщает деловая интернет-газета "Вести Карелии".

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