В Карелии женщина решила нажиться за счет плохо видящей пенсионерки

Олонецкие оперативники установили обстоятельства мошенничества, сообщает МВД Карелии.

На минувшей неделе в дежурную часть Олонецкого района обратилась жительница одного из небольших поселков. Женщина рассказала, что лишилась денег. К ней заглянула односельчанка и попросила разменять купюру номиналом в 5 тысяч рублей.

Пенсионерка, имеющая проблемы со зрением, откликнулась на просьбу. На следующий день, отправив внука в магазин, она выяснила, что ей досталась сувенирная продукция "Банка приколов". Мирным путем решить инцидент не удалось, потерпевшая обратилась в полицию.

В ходе допроса 52-летняя подозреваемая дала признательные показания и пояснила, что сувенир недавно приобрел сын. Она, зная, что эта бумага не является платежным средством, решила воспользоваться доверчивостью проживающей по соседству женщины.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело.