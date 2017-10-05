В Карелии женщина решила расстаться с сожителем и обокрала его
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Полиция Олонецкого района установила подозреваемую в краже денег.
По сообщению МВД Карелии, в полицию Олонецкого района обратился 61-летний житель одного из поселков с сообщением о краже денег. Он пояснил, что получил социальную выплату и отметил это с сожительницей. Несколько дней спустя он обнаружил, что более 10 тысяч рублей пропали.
В тот же период его покинула неофициальная жена. Потерпевший пытался выяснить, не она ли взяла эти деньги. Самостоятельные расспросы результатов не дали.
Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к краже упомянутой женщины. Она долгое время проживала с заявителем, но решила прекратить отношения. Признания о том, что деньги похитила именно она, подозреваемая дала только после беседы в отделе полиции.
По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело.
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