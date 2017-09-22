В Карелии женщина сожгла загранпаспорт знакомой

В Сортавале местная жительница украла деньги и сожгла загранпаспорт знакомой. Зачем она это сделала, женщина объяснила в полиции.

В Сортавальском районе сотрудниками полиции была раскрыта квартирная кража, о которой заявила местная жительница в конце августа. Тогда женщина обнаружила, что в доме побывал неизвестный и похитил сбережения из копилки – 1,6 тыс. рублей монетами.

Оперативники вскоре установили подозреваемую - 31-летняя женщина, имея запасной ключ от квартиры потерпевшей, сделала вид, что он утерян, рассчитывая, что когда-нибудь сможет незамеченной проникнуть в жилье. Было возбуждено уголовное дело о краже. В сентябре в ходе следствия заявительница вспомнила, что это был не единственный подозрительный эпизод, связанный с исчезновением ценностей.

Так, женщина сообщила, что ранее, в летний период из квартиры пропали сначала деньги - без малого 18 тыс. рублей, а еще она так и не смогла найти свой заграничный паспорт.

Полицейские установили, что и к этим происшествиям причастна уже установленная подозреваемая. Деньги она потратила, а документ сожгла, чтобы знакомая не смогла выезжать заграницу. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража), а также статьи 325 указанного кодекса (порча документа).