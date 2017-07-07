В Карелии женщине, не захотевшей обследоваться у нарколога, заменили условное наказание реальным

Лахденпохский районный суд заменил наказание женщине, которая была приговорена за кражу к лишению свободы условно, на реальный срок.

Как рассказали в карельской прокуратуре, жительница одного из поселков района в 2017 году была осуждена по ч.1 ст.158 УК РФ за кражу на 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. По приговору суда она обязана была регулярно являться в уголовно-исполнительную инспекцию, трудоустроиться, пройти обследование у врача-нарколога, а при необходимости и курс лечения от алкоголизма.

Однако осужденная, по данным ведомства, в предписанные даты к врачу-наркологу не являлась, к лечению от алкоголизма не приступала, никаких мер к трудоустройству не предпринимала и при отсутствии уважительных причин дважды пропустила явку на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

В связи с этим инспекция обратилась в суд с требованием о замене наказания осужденной.

"Постановлением Лахденпохского районного суда представление удовлетворено, условное осуждение по приговору суда отменено, осужденная направлена для отбывания наказания в виде лишения свободы сроком на 1 год в колонию-поселение", - отметили в прокуратуре.

Постановление суда пока не вступило в силу.