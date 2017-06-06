В Карелии женщину-лесничего будут судить за взятки и мошенничество

В Карелии лесничий предстанет пред судом по обвинению в коррупционных преступлениях, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Пряжинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего лесничего Пряжинского лесничества Марины Е.

Она обвиняется в совершении преступлений мошенничества, получении взятки, служебном подлоге, злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, лесничий Паннильского участкового лесничества в 2014-2016 годах совершила с использованием своего служебного положения хищение путем обмана 194,6 тысячи рублей. Указанные бюджетные средства были выплачены ее сыну, которого она фиктивно трудоустроила на должность государственного инспектора участкового лесничества.

В тот же период Марина Е. получила от представителя лесозаготовительной организации взятку на общую сумму свыше 1,7 миллиона за проведение отводов лесосек и составление лесных деклараций с заведомо недостоверными сведениями о корневом запасе и породном составе древесины на делянках, за осуществление проверки качества отводов и таксации без выявления допущенных нарушений лесного законодательства, а также за подтверждение выполнения лесохозяйственных работ и подписание соответствующих актов без фактического их выполнения.

В результате незаконных действий лесничей арендная плата для данной компании за пользование участком леса была занижена на сумму более 18,6 миллиона рублей.

Кроме того, Е. лично получила взятку в сумме 110 тысяч рублей, являющихся частью взятки в общей сумме 220 тысяч рублей, от представителя другого лесозаготовительного предприятия.

В рамках предварительного расследования в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества наложен арест на имущество обвиняемой.

Уголовное дело направлено в Пряжинский районный суд для рассмотрения по существу.