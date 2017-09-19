В Карелии жители многоквартирных домов вынуждены готовиться к зиме сами

В домах одного из районов Петрозаводска централизованное отопление отсутствует с 2002 года.

В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Карелии обратились жители станции Онежский в городе Петрозаводске, где с 2002 года отсутствует централизованное отопление. После закрытия предприятия, производившего подачу тепловой энергии со своей котельной, 52 квартиры в шести домах отдаленного микрорайона стали отапливаться с помощью электрических масляных обогревателей. Приборы со сроком службы в пять лет были предоставлены администрацией города. В настоящее время практически все они пришли в негодность. Жители станции Онежский вынуждены зимой отапливать свое жилье электрообогревателями, которые не спасают в морозы.

Активисты ОНФ выехали на станцию Онежский, где осмотрели дома, которые сегодня жители самостоятельно готовят к началу отопительного сезона. Люди устанавливают новые электрообогреватели, утепляют наружные стены зданий. Длительное нарушение теплового режима зданий приводит к их разрушению, постоянной сырости, появлению плесени. Некоторые жильцы вынуждены проживать в одной отапливаемой электричеством комнате, остальные комнаты оставив закрытыми. Таким образом неработающие пенсионеры, малоимущие граждане пытаются сэкономить, поскольку счета на оплату электроэнергии в зимний период составляют 5-6 тысяч рублей в месяц.

Как выяснили общественники, жители станции Онежский обращались в 2006 году в суд с иском о понуждении администрации города в строительстве котельной, но в иске им было отказано со ссылкой на самостоятельность органов местного самоуправления в выборе способа теплоснабжения. Городские власти попытались отапливать дома с помощью теплонакопителей. Но вскоре по требованию жильцов эти приборы убрали, поскольку они выделяли вредные вещества, вызывающие заболеваниям органов дыхания.

"В течение почти 15 лет люди мучаются в холодных квартирах. Обращения в различные органы власти за помощью не дают результатов. Жители станции понимают, что строительство котельной и подведение центрального отопления к шести домам в отдаленном микрорайоне - непосильная ноша для бюджета города. Они готовы к альтернативным вариантам отопления, включая электроотопление, отопление с помощью парового котла. Но наступает новый отопительный сезон, и никаких перспектив на улучшение ситуации с отоплением нет. Семьи с маленькими детьми, старики будут опять мерзнуть в своих квартирах, оплачивая огромные счета за электричество. Почему люди должны это терпеть из года в год? Местные власти обязаны найти решение, которое устраивало бы всех", - считает член регионального штаба ОНФ в Карелии Владимир Бондарев.

Активисты обратились в администрацию Петрозаводска с просьбой организовать теплоснабжение жилых зданий на станции Онежский. Общественники будут держать ситуацию с отоплением отдаленного микрорайона на контроле.