09:42, 12 Июля 2017
В Карелии животные стали чаще кусать людей
По теме
12.07.17 10:11
Загрузка...
Эпидемиологи зафиксировали в Карелии рост числа обращений с жалобами на укусы животных.
"За 6 месяцев 2017 года в Республике Карелия зарегистрировано 774 обращения в медицинские организации по поводу укусов, ослюнений, оцарапываний животными, в том числе 8 случаев укусов дикими животными, количество обратившихся возросло на 5,4% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года", - сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.
В ведомстве также назвали районы республики, где люди чаще всего обращаются к медикам с подобными жалобами. Это Кондопожский, Медвежьегорский, Питкярантский и Сегежский районы.
По теме
12.07.17 10:11
Выбор читателей
06.07.2017, 09:07
06.07.2017, 10:33
05.07.2017, 16:15
10.07.2017, 14:25
11.07.2017, 13:17
Аналитика
10.07.2017 10:28
Капитал
Мобильная связь и интернет давно стали привычной частью нашей жизни, однако мало кто представляет, как операторы управляют сетью и какой труд стоит за тем, чтобы мы с вами всегда были на связи.
06.07.2017 10:33
06.07.2017 09:07
03.07.2017 11:58
03.07.2017 09:44
Чтиво
10.07.2017 14:25
Личное мнение
А на самом деле все ждут Путина. Главные события недели. Авторский взгляд журналиста и блогера Евгения Белянчикова.
10.07.2017 12:07
04.07.2017 12:03
03.07.2017 17:06
Медиа
09.07.2017 15:37
Комментарии