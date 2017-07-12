В Карелии животные стали чаще кусать людей

Эпидемиологи зафиксировали в Карелии рост числа обращений с жалобами на укусы животных.

"За 6 месяцев 2017 года в Республике Карелия зарегистрировано 774 обращения в медицинские организации по поводу укусов, ослюнений, оцарапываний животными, в том числе 8 случаев укусов дикими животными, количество обратившихся возросло на 5,4% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года", - сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

В ведомстве также назвали районы республики, где люди чаще всего обращаются к медикам с подобными жалобами. Это Кондопожский, Медвежьегорский, Питкярантский и Сегежский районы.