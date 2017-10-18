В Карелии злоумышленник частично разобрал железную дорогу

В Лоухском районе злоумышленник демонтировал часть железной дороги, ведущей к промышленному предприятию, сообщает МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД по Лоухскому району установили подозреваемого в краже рельсов общей длинной 175 метров. Им оказался 48-летний житель одного из поселков. Предположение, преступление было совершено в период с августа по сентябрь.

По версии следствия, подозреваемый демонтировал часть железной дороги, ведущей к промышленному предприятию. "Самостоятельно загрузив их автомобиль и транспортировав к себе домой, мужчина намеревался в дальнейшем сбыть рельсы в пункте приема металлолома. Но был обнаружен полицейскими", - отметили в министерстве.

Имущество изъято.

Возбуждено дело по ч.1 ст. 158 УК РФ. Ущерб превысил 70 тысяч рублей.