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Новости. Криминал
11:57, 17 Октября 2017
фото: http://www.niceimage.ru

В Карелии злоумышленник обокрал пункт приема ягод, разобрав его стену

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В Пряжинском районе из пункта приема дикорастущих ягод украли 60 кг черники.

О краже в полицию сообщили владельцы точки, которые обнаружили пролом в стене деревянной постройки, где хранились ягоды.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 25-летний местный житель, который уже являлся фигурантом других уголовных дел об имущественных преступлениях. Чтобы избежать ответственности, он решил скрыться и покинул Карелию. Но был разыскан стражами правопорядка", - рассказали в республиканском МВД.

Стражи порядка пришли к выводу, что в момент совершения преступления мужчина был пьян.

"Разобрав стену, он похитил контейнеры с черникой, отправился на такси в другой населенный пункт и там сбыл их за 5 000 рублей", - отметили в министерстве.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

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