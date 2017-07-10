17:00, 10 Июля 2017
В Карелию 11 июля придет лето
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О погоде на вторник в Карелии рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 11 июля будет переменная облачность. Без осадков.
Ветер ночью юго-западный слабый, днем юго-восточный умеренный.
Ночная температура составит +11, +13 градусов, днем потеплеет до +22, +24.
В районах Карелии также будет переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь.
Ветер ночью юго-западный, южный слабый, днем южный, юго-восточный умеренный.
Ночью ожидается +8, +13,местами похолодает до +4, днем воздух прогреется до +22, +27 градусов, у водоемов местами +17, +20.
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