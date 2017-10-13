17:00, 13 Октября 2017
В Карелию 14 октября придут заморозки
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О погоде на субботу в Карелии рассказали синоптики республиканского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 14 октября будет облачная с прояснениями погода. Днем пройдет небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, северный слабый.
Ночная температура составит +2, +4 градусов, днем потеплеет до +5…+7.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.
Местами пройдут кратковременные дожди.
Ветер северный, северо-восточный умеренный.
Ночью похолодает до -1, +4, днем воздух прогреется до +3, +8 градусов.
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