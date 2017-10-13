В Карелию 14 октября придут заморозки

О погоде на субботу в Карелии рассказали синоптики республиканского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 14 октября будет облачная с прояснениями погода. Днем пройдет небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, северный слабый.

Ночная температура составит +2, +4 градусов, днем потеплеет до +5…+7.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.

Местами пройдут кратковременные дожди.

Ветер северный, северо-восточный умеренный.

Ночью похолодает до -1, +4, днем воздух прогреется до +3, +8 градусов.