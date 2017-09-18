В Карелию 18 сентября придет осенняя прохлада

О погоде на понедельник в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 18 сентября будет облачная с прояснениями погода. Временами пройдет небольшой дождь.

Ветер восточный ночью слабый, днем умеренный.

Днем потеплеет до +11, +13 градусов.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.

Местами пройдет небольшой дождь.

Ветер восточный, северо-восточный, умеренный, по юго-западным районам местами порывистый до сильного.

Днем температура составит +8, +13, на юге местами воздух прогреется до +16 градусов.