07:05, 18 Сентября 2017
В Карелию 18 сентября придет осенняя прохлада
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О погоде на понедельник в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 18 сентября будет облачная с прояснениями погода. Временами пройдет небольшой дождь.
Ветер восточный ночью слабый, днем умеренный.
Днем потеплеет до +11, +13 градусов.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.
Местами пройдет небольшой дождь.
Ветер восточный, северо-восточный, умеренный, по юго-западным районам местами порывистый до сильного.
Днем температура составит +8, +13, на юге местами воздух прогреется до +16 градусов.
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