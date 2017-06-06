В Карелию едет смазывать лыжи мобильный сервисный центр Олимпийского комитета

Сервисный центр приедет в Карелию в июне, и все любители спорта смогут смазать лыжи.

Как сообщается на сайте Олимпийского комитета России, в июне мобильный сервисный центр Олимпийского комитета России по направлению "Сноуборд (горные лыжи)" будет находиться в Карелии.

С 6 по 12 июня услугами мобильного сервисного центра смогут воспользоваться любители спорта в Медвежьегорске (ул. Островского, 20), а с 12 по 18 июня – в Петрозаводске (ул. Фридриха Энгельса, 4).

Сотрудники инновационной "мастерской на колесах" проведут ознакомительные семинары и мастер-классы для региональных спортсменов, тренеров и специалистов, а также окажут практическую помощь в подготовке спортивного инвентаря.

Кроме того, все желающие смогут ознакомиться с оборудованием сервисных центров и методиками, используемыми техническими специалистами при подготовке инвентаря для членов сборных команд России.

Мобильные сервисные центры ОКР являются наследием зимних Олимпийских игр в Сочи. На технологической базе, полученной в рамках реализации проекта Олимпийского комитета России "Штайншлифт" при поддержке компании "Газпром", специалистами производится станочная обработка скользящей поверхности беговых лыж, горных лыж и сноубордов.