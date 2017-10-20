В Карелию идут холода

О погоде на 20 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 20 октября будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный слабый.

Температура днем до +1, +3 градусов.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.

Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер северо-западный, северный слабый.

Дневная температура 0, +5 градусов.