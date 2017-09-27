В Карелию идут заморозки

О приближающемся похолодании предупреждают синоптики карельского Гидрометцентра.

Синоптики предупреждают, что в Карелии в ночные часы 27 и 28 сентября – преимущественно по западным районам - ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до - 1 … - 3 градусов.