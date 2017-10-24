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Новости. Общество
17:20, 24 Октября 2017

В Карелию на Новый год приедут не только москвичи, но еще и петербуржцы

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Карелия на 1 месте у петербуржцев в новогодние праздники.

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru определил, куда по России отправятся петербуржцы на новогодние праздники.

Рейтинг составлен по данным броней гостиниц, квартир и гостевых домов, совершенных из Санкт-Петербурга для проживания с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

В топ-5 внутрироссийских направлений, где петербуржцы планируют отдохнуть в новогодние праздники, входят Карелия, Ленинградская область, Вологодская область, Сочи и Москва.

По данным Tvil.ru, в Карелию петербуржцы поедут отдыхать в новогодние праздники в среднем на 4 дня и потратят на проживание 3 тысячи рублей в сутки, в Ленинградскую область - на 3 дня (3,3 тысячи рублей), в Великий Устюг - на 4,5 дня (5 тысяч рублей в сутки), в Сочи - на 7 дней (3,8 тысячи рублей) и в Москву - на 3 дня (3 тысячи рублей).

В Карелии для проживания выбирают Петрозаводск, Олонец, Медвежьегорск, Костомукшу, Лахденпохью и Калевалу, а в Ленинградской области самый популярный - это Выборг.

Ранее Tvil.ru сообщал, что Карелия вошла в топ-10 для путешествий москвичей в новогодние праздники.

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