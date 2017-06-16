Новости. Криминал
09:27, 16 Июня 2017

В Карелию вернули предпринимателя, объявленного в международный розыск

По теме

Суд оставил в силе приговор по делу о крушении Ту-134 в Карелии
19.06.17 12:30
В Карелию вернули предпринимателя, объявленного в международный розыск
16.06.17 09:27
Кемского подростка приговорили к 3 годам условного срока за наркотики
15.06.17 17:40
Все новости
Загрузка...

Предпринимателя-беглеца обвиняют в мошенничестве с налогами, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Костомукши утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя.

По версии следствия, предприниматель в 2010-2012 годах в нарушение положений Налогового кодекса РФ, регулирующих порядок исчисления, уплаты и возмещения налога на добавленную стоимость, необоснованно предъявил к возмещению из федерального бюджета и получил на свой расчетный счет налог в сумме более 616 тысяч рублей.

Зная о том, что при приобретении товаров (экскаватора и грузового автомобиля) у физических лиц он не имеет права на возмещение НДС, предприниматель представил для получения бюджетных средств документы с ложными сведениями о покупке техники у общества с ограниченной ответственностью. Похищенными средствами предприниматель распорядился по собственному усмотрению.

Длительное время обвиняемый скрывался от следствия, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В феврале 2017 года компетентными органами иностранного государства беглец был выдан России.

В настоящее время обвиняемый полностью возместил причиненный государству ущерб.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд.

По теме

Суд оставил в силе приговор по делу о крушении Ту-134 в Карелии
19.06.17 12:30
В Карелию вернули предпринимателя, объявленного в международный розыск
16.06.17 09:27
Кемского подростка приговорили к 3 годам условного срока за наркотики
15.06.17 17:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гарик
2017-06-16 09:34:06
Бизнес возвращается в Карелию ,к Чепику))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.06.2017, 14:56
Шокирующие подробности обнаружения пропавшего подростка в Петрозаводске
09.06.2017, 11:26
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя 
13.06.2017, 10:40
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи"
13.06.2017, 10:23
Горячую воду в некоторых районах Петрозаводска включат раньше, чем планировалась
13.06.2017, 13:23
Стало известно, когда закончится дождь в Карелии
12.06.2017, 09:48
Нелидов накануне 60-летия рассказал, что привело его на скамью подсудимых

Аналитика

13.06.2017 12:48
Политкухня
"Понадобится больше следователей" 1
В Карелии выборы главы республики будут проводиться после 15-летнего перерыва. Что  принципиально новое ждет избирателей? 
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи" 7
13.06.2017 10:40
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  32
09.06.2017 11:26
Скандал в профсоюзном семействе 3
08.06.2017 11:10
Выборы для Парфенчикова 13
07.06.2017 11:52
Вся аналитика

Чтиво

15.06.2017 12:00
Личное мнение
"Ищу кандидата, готового на подпись" 1
В сети появилась просьба к кандидатам и докторам искусствоведения подписать отчет экспертов по делу Юрия Дмитриева. Но экспертизы пока никто не видел.
"Я шумиху не люблю" 9
14.06.2017 14:47
Первый внедорожник SKODA KODIAQ: открытие нового мира
14.06.2017 09:15
Праздники, митинги, лебеди и сухой закон 3
13.06.2017 13:28
архив чтиво

Медиа

День России в Петрозаводске
13.06.2017 12:13
все фото и видео

Афиша

Завтра в театрах (1)
Приключения Колобка
детям
В кинотеатрах (10)
Тачки 3
детям
Мумия
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Очень плохие девчонки
Весь этот мир
Он и Она
Чудо-Женщина
Нелюбовь
Анна Каренина. История Вронского
Орбита 9
Вся афиша полностью

Опрос

Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»