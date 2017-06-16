В Карелию вернули предпринимателя, объявленного в международный розыск

Предпринимателя-беглеца обвиняют в мошенничестве с налогами, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Костомукши утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя.

По версии следствия, предприниматель в 2010-2012 годах в нарушение положений Налогового кодекса РФ, регулирующих порядок исчисления, уплаты и возмещения налога на добавленную стоимость, необоснованно предъявил к возмещению из федерального бюджета и получил на свой расчетный счет налог в сумме более 616 тысяч рублей.

Зная о том, что при приобретении товаров (экскаватора и грузового автомобиля) у физических лиц он не имеет права на возмещение НДС, предприниматель представил для получения бюджетных средств документы с ложными сведениями о покупке техники у общества с ограниченной ответственностью. Похищенными средствами предприниматель распорядился по собственному усмотрению.

Длительное время обвиняемый скрывался от следствия, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В феврале 2017 года компетентными органами иностранного государства беглец был выдан России.

В настоящее время обвиняемый полностью возместил причиненный государству ущерб.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд.