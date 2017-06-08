Новости. Экономика
14:52, 08 Июня 2017

В карельской казне зарезервированы средства на повышение зарплаты бюджетников

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Правительство Карелии планирует внести поправки в бюджет 2017 года, согласно которым зарезервированы средства на повышение зарплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы.

Об этом на заседании правительства сообщил и.о. министра финансов Карелии Александр Грищенков.

По его словам повышение зарплаты ждет тех бюджетников, которые перечислены в "майских указах" президента РФ от 2012 года.

Подробности - на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии"

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
LOL
2017-06-08 15:01:03
Когда при нулевых результатах происходит повышение зарплат, человек быстро разлагается, что собственно и происходит по факту. Вопрос: кто до такого маразма додумался?
Гарик
2017-06-08 14:57:15
Когда и кем зарезервированы средства??Начинайте выдавать сейчас ,а не после выборов ,если как надо проголосуют
Гость
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