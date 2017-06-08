В карельской казне зарезервированы средства на повышение зарплаты бюджетников

Правительство Карелии планирует внести поправки в бюджет 2017 года, согласно которым зарезервированы средства на повышение зарплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы.

Об этом на заседании правительства сообщил и.о. министра финансов Карелии Александр Грищенков.

По его словам повышение зарплаты ждет тех бюджетников, которые перечислены в "майских указах" президента РФ от 2012 года.

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