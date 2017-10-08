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Новости. Общество
13:11, 08 Октября 2017

В карельской колонии каждый месяц проводятся свадьбы

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Журналист "Столицы на Онего" побывала в колонии строгого режима №1 в Сегежском районе Карелии.

Краткосрочные и длительные свидания положены всем осужденных, но их количество варьируется от срока наказания, тяжести преступления и поведения заключенного в исправительной колонии.

Если помещение для краткосрочных свиданий нас не сильно впечатлило, то комната гостиничного типа для длительных свиданий вызвала просто зависть.

Здесь и мягкая двуспальная кровать, накрытая цветным покрывалом, телевизор, холодильник, стол, еду приносят уже готовую.

Побаловать себя можешь и привезенными лакомствами, разрешенными при передаче.

Если посетители приедут с ребенком, то для него предусмотрена детская комната с игрушками и книжками.

Также в блоке для длительных свиданий есть душ, туалет и кухня с плитой и холодильником.

Вся обстановка приближена к домашним условиям, и вырваться сюда возможно на 3 три дня для встречи с самыми близкими людьми.

Возможно, по этой причине в колонии каждый месяц проводятся свадьбы.

Подробнее читайте здесь.

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