В карельском поселке в магазинах дефицит продуктов – люди сметают все за два часа

Жители поселка Кепа Калевальского района Карелии пожаловались в местную газету на нехватку продуктов в магазинах.

"У нас в Кепе очередная проблема - нехватка продуктов в магазинах, - написала в газету "Северные берега" местная жительница. - Привозят продукты, и через пару часов уже ничего нет. Летом к нам приезжает много гостей (внуки, дети и др.). Когда задаешь вопрос продавцам: Почему так мало привозят? - отвечают, что в заявке пишут одно, а привозят по капле. Не у всех есть возможность ездить в Калевалу за продуктами. Про ассортимент я вообще молчу…".

Редакция газеты обратилась в отдел перспективного развития администрации Калевальского района. Специалист Юлия Демченкова ответила, что пока с таким вопросом не сталкивались. С ее слов, администрацией района проводится мониторинг цен и, соответственно, продуктов лишь выборочно, в некоторых торгующих организациях. В Кепе всего два представителя: Калевальское райпо и ООО "Ритм". Как сообщила Юлия Демченкова, из них в мониторинг входит лишь магазин "Ритм".

Специалист районной администрации сказала, что администрацией будут приняты соответствующие меры и проведены беседы с торгующими в Кепе организациями.

Также редакция попросила представить оперативную информацию по решению этой проблемы.