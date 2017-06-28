Новости. Общество
06:40, 28 Июня 2017

В карельском поселке в магазинах дефицит продуктов – люди сметают все за два часа

По теме

ВИДЕО: Эвелина Блёданс показала голую грудь (18+)
27.06.17 23:30
Найден идеальный размер пениса с точки зрения женщин
27.06.17 21:30
Что случилось с губами Ксении Собчак?
27.06.17 19:10
Все новости
Загрузка...

Жители поселка Кепа Калевальского района Карелии пожаловались в местную газету на нехватку продуктов в магазинах.

"У нас в Кепе очередная проблема - нехватка продуктов в магазинах, - написала в газету "Северные берега" местная жительница. - Привозят продукты, и через пару часов уже ничего нет. Летом к нам приезжает много гостей (внуки, дети и др.). Когда задаешь вопрос продавцам: Почему так мало привозят? - отвечают, что в заявке пишут одно, а привозят по капле. Не у всех есть возможность ездить в Калевалу за продуктами. Про ассортимент я вообще молчу…".

Редакция газеты обратилась в отдел перспективного развития администрации Калевальского района. Специалист Юлия Демченкова ответила, что пока с таким вопросом не сталкивались. С ее слов, администрацией района проводится мониторинг цен и, соответственно, продуктов лишь выборочно, в некоторых торгующих организациях. В Кепе всего два представителя: Калевальское райпо и ООО "Ритм". Как сообщила Юлия Демченкова, из них в мониторинг входит лишь магазин "Ритм".

Специалист районной администрации сказала, что администрацией будут приняты соответствующие меры и проведены беседы с торгующими в Кепе организациями.
Также редакция попросила представить оперативную информацию по решению этой проблемы.

По теме

ВИДЕО: Эвелина Блёданс показала голую грудь (18+)
27.06.17 23:30
Найден идеальный размер пениса с точки зрения женщин
27.06.17 21:30
Что случилось с губами Ксении Собчак?
27.06.17 19:10
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.06.2017, 14:42
"Я надеюсь"
23.06.2017, 11:42
ВИДЕО: Мама подростка, которого спасатели четвертые сутки ищут на Ладоге, съездила на ток-шоу к Малахову
24.06.2017, 11:25
В Петрозаводске уволена директор лицея №13 Галина Васильева
21.06.2017, 14:51
"Вторым Сямозером это назвать нельзя"
23.06.2017, 16:03
Спасатели рассказали о находках на месте ЧП на Ладожском озере в Карелии
26.06.2017, 14:23
Ладога-шоу, праздник за забором, увольнение несогласных

Аналитика

27.06.2017 12:45
Капитал
"Мы видим реальное давление на бизнес"
В Карелии власти фиксируют увеличение числа проверок, из-за которых предприниматели уходят в другие регионы.
Денис Осьмов: "Наша задача – защитить электросети и добросовестных потребителей от энерговоров"
27.06.2017 10:03
"Люди, создающие проблемы" 1
26.06.2017 15:44
Чтобы хорошему избирателю ничего не мешало
23.06.2017 11:44
"Петрозаводск – любимая столица" 11
21.06.2017 16:20
Вся аналитика

Чтиво

27.06.2017 11:22
Личное мнение
"Надень сапоги и не бухти" 2
Известный журналист и блогер Наталья Ермолина - о погоде красочно и с оптимизмом. 
Ладога-шоу, праздник за забором, увольнение несогласных 1
26.06.2017 14:23
Один день из жизни мастера-консультанта  ПКФ "Слово"
23.06.2017 09:22
Замена водительских удостоверений: первые итоги 1
21.06.2017 12:47
архив чтиво

Медиа

День города-2017
25.06.2017 19:55
все фото и видео

Опрос

Считаете ли вы, что ограждения и металлоискатели повышают безопасность?

Афиша

Сегодня в городе (17)
Трансформеры: Последний рыцарь
Тачки 3
детям
Мумия
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Холодное танго
Очень плохие девчонки
Весь этот мир
Антропоид
Чудо-Женщина
Летняя мастерская с Майей Савчук.
детям
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»