Подростку, избившему 14-летнюю девочку в Кеми, грозит 2 года колонии

В Кеми перед судом предстанет несовершеннолетний, обвиняемый причинении травм знакомой девушке, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, днем 13 марта 17-летний житель Кеми на улице без всяких причин ударил рукой по голове 14-летнюю знакомую девушку, а затем кинул ей в лицо мобильный телефон.

В результате потерпевшей была причинена травма.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 2 лет.