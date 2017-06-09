07:15, 09 Июня 2017
Подростку, избившему 14-летнюю девочку в Кеми, грозит 2 года колонии
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В Кеми перед судом предстанет несовершеннолетний, обвиняемый причинении травм знакомой девушке, сообщает СУСК по Карелии.
По версии следствия, днем 13 марта 17-летний житель Кеми на улице без всяких причин ударил рукой по голове 14-летнюю знакомую девушку, а затем кинул ей в лицо мобильный телефон.
В результате потерпевшей была причинена травма.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
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