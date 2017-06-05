В Кеми стражи порядка задержали пьяных похитителей велосипеда

Жители Кеми попались на краже велосипеда из подъезда жилого дома, сообщает отдел Росгвардии по Карелии.

Сотрудники вневедомственной охраны Кеми оставновили на Пролетарском проспекте двух местных жителей 39-ти и 45-ти лет. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. У них был велосипед.

В ходе разбирательства сотрудниками Росгвардии было установлено, что велосипед был похищен в подъезде жилого дома №42. Мужчины намеревались продать транспортное средство.

Граждане задержаны и переданы в Отдел полиции по Кемскому району.