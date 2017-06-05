18:00, 05 Июня 2017
В Кеми стражи порядка задержали пьяных похитителей велосипеда
По теме
Загрузка...
Жители Кеми попались на краже велосипеда из подъезда жилого дома, сообщает отдел Росгвардии по Карелии.
Сотрудники вневедомственной охраны Кеми оставновили на Пролетарском проспекте двух местных жителей 39-ти и 45-ти лет. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. У них был велосипед.
В ходе разбирательства сотрудниками Росгвардии было установлено, что велосипед был похищен в подъезде жилого дома №42. Мужчины намеревались продать транспортное средство.
Граждане задержаны и переданы в Отдел полиции по Кемскому району.
По теме
Выбор читателей
31.05.2017, 14:48
29.05.2017, 11:21
02.06.2017, 14:17
31.05.2017, 14:39
Аналитика
Сегодня 10:45
Политкухня
Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов объяснил, почему коммунисты выступают против закона о статусе столицы.
02.06.2017 12:03
02.06.2017 11:20
02.06.2017 10:39
31.05.2017 15:48
Чтиво
Сегодня 16:20
Личное мнение
Чем запомнилась минувшая неделя. Авторский взгляд журналиста и блогера Евгения Белянчикова.
Сегодня 09:35
31.05.2017 10:00
30.05.2017 10:59
Медиа
28.05.2017 17:11
Афиша
Завтра в театрах (2)
В кинотеатрах (5)
Опрос
Куда этим летом отправите своих детей на отдых?
Комментарии