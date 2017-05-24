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18:20, 24 Мая 2017

В Китае 5-летний мальчик порвал деньги, взятые папой в кредит у банка

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Отец ребенка ранее взял эти деньги в кредит у банка и спрятал в доме, но сын их нашел.

Инцидент произошел на севере Китая, в городе Циньдао, провинция Шаньдун.

Как пишет deti, 5-летний мальчик, оставшись дома один, не стал терять времени даром. Найдя отцовскую "заначку" суммой в 50 тысяч юаней (более 7250 долларов), малыш тщательно разорвал каждую банкноту достоинством в сто юаней на мелкие кусочки.

Отец ребенка, бизнесмен по фамилии Гао, отнес денежный "мусор" в ближайший банк в надежде получить помощь, но там ему сказали, что смогут обменять порванные банкноты на новые, только если удастся склеить каждую из них. Но обрывки, оставленные трудолюбивым сыном Гао, в основном оказались такими мелкими, что почти все попытки собрать из них целые купюры провалились.

"Я, не разгибая спины, сидел над ними два дня, но смог реконструировать только несколько, – рассказал Гао. – Некоторые купюры были порваны на пару кусков, а некоторые – на дюжину обрывков. Это оказалось слишком сложно".

По словам Гао, он отругал сына, но наказывать его не стал. "В конце концов, он еще слишком мал, чтобы понять, что он сделал", – говорит Гао.

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