Гипермаркет "КОДИ" закрывается: идет распродажа товаров.

Стало известно о скором закрытии гипермаркета "Коди", который с 2005 года работал в Петрозаводске. Напомним, что в "Коди" продавались товары для дома, сада и ремонта. Многие хозяйки отмечали хороший ассортимент декора.



Насколько известно, ликвидационная распродажа товаров уже началась, всё продаётся очень дёшево.

На правах рекламы