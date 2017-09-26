11:11, 26 Сентября 2017
Гипермаркет "Коди" закрывается
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Гипермаркет "КОДИ" закрывается: идет распродажа товаров.
Стало известно о скором закрытии гипермаркета "Коди", который с 2005 года работал в Петрозаводске. Напомним, что в "Коди" продавались товары для дома, сада и ремонта. Многие хозяйки отмечали хороший ассортимент декора.
Насколько известно, ликвидационная распродажа товаров уже началась, всё продаётся очень дёшево.
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