В колонии на Птицефабрике выращивают кроликов и пекут хлеб на французской закваске

Журналист "Столицы на Онего" побывала в ИК-9 и увидела, как живут осужденные, среди которых известные чиновники Карелии.

Исправительная колония №9, а в народе попросту «девятка», находится в микрорайоне Птицефабрика.

Здесь отбывают наказание известные в Карелии и за ее пределами Иван Петунов – священник, совершивший смертельное ДТП, и бывший замминистра труда Карелии Гивий Карапетов, осужденный за взятки.

Весной отсюда вышел на свободу экс-функционер карельского отделения "Единой России" Сергей Кучин, по вине которого в ДТП погиб его товарищ.

Летом из колонии освободили экс-главу Прионежского района Светлану Чечиль, которая получила срок за превышение должностных полномочий.

Читайте в статье "Девятка", как живут осужденные колонии строгого режима.