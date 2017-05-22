18:20, 22 Мая 2017
В Кондопоге 15-летний подросток может сесть на 8 лет за серьезные преступления
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В Кондопоге перед судом предстанет 15-летний подросток, обвиняемый в краже и разбое, сообщает СУСК по Карелии.
По версии следствия, 15-летний подросток в деревне Часовенская Кондопожского района проник в частный дом, откуда похитил различное имущество на сумму более 6,5 тысяч рублей.
В октябре 2016 года он на улице в Кондопоге напал на незнакомую женщину и ударил ее кулаком в лицо. После того, как потерпевшая потеряла сознание, обвиняемый похитил у нее 1 тысячу рублей и мобильный телефон.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
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