В Кондопоге 15-летний подросток может сесть на 8 лет за серьезные преступления

В Кондопоге перед судом предстанет 15-летний подросток, обвиняемый в краже и разбое, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, 15-летний подросток в деревне Часовенская Кондопожского района проник в частный дом, откуда похитил различное имущество на сумму более 6,5 тысяч рублей.

В октябре 2016 года он на улице в Кондопоге напал на незнакомую женщину и ударил ее кулаком в лицо. После того, как потерпевшая потеряла сознание, обвиняемый похитил у нее 1 тысячу рублей и мобильный телефон.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 8 лет.