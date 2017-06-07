В Кондопоге будут судить похитителя велосипедов

Заместитель прокурора Кондопожского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении похитителя велосипедов, сообщили в прокуратуре Карелии.

Он обвиняется в совершении 28 краж.

Установлено, что ранее не судимый 26-летний житель Петрозаводска в течение двух месяцев 2016 года похитил 29 велосипедов в Петрозаводске, Кондопожском, Прионежском, Олонецком и Медвежьегорском районах. Основная часть, а это 11 велосипедов, украдена в Кондопожском районе.

Общий размер причиненного ущерба составил 260,7 тысячи рублей.

Злоумышленник подъезжал к жилому дому на автомашине, в подъезде выбирал понравившийся велосипед, перекусывал инструментом велозамок, грузил 1-2 велосипеда в багажник автомобиля и уезжал в Петрозаводск, где продавал краденое своему знакомому.

Задержали вора во время очередного вояжа в Кондопожском районе сотрудники ГИБДД.

В ходе следствия удалось найти и вернуть владельцам 20 двухколесных машин, остальными потерпевшими заявлены гражданские иски на общую сумму 97,5 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд.