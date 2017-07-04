09:47, 04 Июля 2017
В Кондопоге и Калевале произошли пожары в бытовых постройках
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Сразу в двух населенных пунктах вечером 3 июля сгорели хозяйственные постройки, сообщает МЧС Карелии.
В результате инцидента в Кондопоге в Промышленном проезде была уничтожена огнем бытовка, в поселке Калевала на улице Советская повреждена стена постройки.
Причины, виновные и ущерб устанавливаются. Пожар ликвидировали дежурные подразделения пожарной части и добровольные пожарные команды. Пострадавших нет.
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