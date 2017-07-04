В Кондопоге и Калевале произошли пожары в бытовых постройках

Сразу в двух населенных пунктах вечером 3 июля сгорели хозяйственные постройки, сообщает МЧС Карелии.

В результате инцидента в Кондопоге в Промышленном проезде была уничтожена огнем бытовка, в поселке Калевала на улице Советская повреждена стена постройки.

Причины, виновные и ущерб устанавливаются. Пожар ликвидировали дежурные подразделения пожарной части и добровольные пожарные команды. Пострадавших нет.