В Кондопоге из-за сигареты загорелась квартира в жилом доме

В городе бумажников вечером в понедельник вспыхнул пожар в жилом доме, сообщает ГУМЧС по Карелии.

В понедельник в 20.11 в Кондопоге произошел пожар в жилом доме на улице Заводская. Огнем поврежден пол и имущество.

Предположительная причина возгорания – неосторожность при курении. Виновный, ущерб устанавливаются.

На пожаре никто не пострадал.