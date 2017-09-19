09:19, 19 Сентября 2017
В Кондопоге из-за сигареты загорелась квартира в жилом доме
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В городе бумажников вечером в понедельник вспыхнул пожар в жилом доме, сообщает ГУМЧС по Карелии.
В понедельник в 20.11 в Кондопоге произошел пожар в жилом доме на улице Заводская. Огнем поврежден пол и имущество.
Предположительная причина возгорания – неосторожность при курении. Виновный, ущерб устанавливаются.
На пожаре никто не пострадал.
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