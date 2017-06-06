В Кондопоге молодой человек оставил отчима без куртки

Куртку с деньгами и документами забрал молодой человек у гражданского супруга матери, сообщили в МВД Карелии.

Заявление о преступлении поступило в дежурную часть полиции Кондопоги от местного жителя. У него была похищена куртка, в которой находился кошелек с паспортом, банковской картой и денежными средствами в сумме 15 тыс. рублей. Примечательно, что верхняя одежда была похищена из квартиры.

Выяснилось, что заявитель проживает у гражданской супруги, у которой есть взрослый сын. Молодой человек не частый гость в доме матери, а его образ жизни оставляет желать лучшего. Все подозрения пали на него, поскольку именно в тот день, когда он решил прийти в родной дом, и произошло преступление.

Полицейские установили местонахождение 25-летнего подозреваемого. При обыске у него удалось изъять паспорт и банковскую карту потерпевшего.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.