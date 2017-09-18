В Кондопоге осуждены вымогатели

Вымогатели создали жильцу коммунальной квартиры невыносимые условия для проживания, сообщили в прокуратуре Карелии.

Как установлено судом, в марте 2016 года к двум ранее судимым кондопожанам обратилась местная жительница с просьбой оказать ей содействие в приобретении комнаты в двухкомнатной коммунальной квартире, в которой на тот момент на основании договора социального найма проживал ее сосед, а вторая комната принадлежала ей на праве собственности. За оказание помощи в переселении соседа в другое жилое помещение женщина пообещала заплатить так называемый гонорар - часть суммы, которая могла остаться после приобретения для него жилья.

Поскольку жилец не желал переезжать из комнаты, в которой прожил 15 лет, после получения очередного отказа сообщники стали угрожать ему применением насилия, в результате которого он может оказаться в больнице.

Для подкрепления своих угроз и чтобы оказать на потерпевшего психологическое давление, вымогатели заселили в соседнюю комнату лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, снабжали их спиртом, давали указания громко слушать музыку, стучать в комнату потерпевшего, наводить в квартире беспорядок и любым иным способом создавать невыносимые для спокойной жизни условия.

В поисках защиты потерпевший обратился за помощью своему знакомому, который оказался приятелем злоумышленников. Узнав об ожидаемом гонораре, он решил помочь завершить задуманное и убедил измученного потерпевшего, который несколько дней был вынужден скитаться по знакомым, согласиться на условия преступников.

Соучастники подыскали ему комнату в общежитии, условия проживания в которой были значительно хуже, чем в его квартире. Затем под их руководством потерпевший зарегистрировал в свою комнате родственницу соседки и отказался от участия в приватизации жилого помещения в ее пользу.

Выплаченные соседкой деньги участники вымогательства разделили на троих.

По приговору суда знакомый потерпевшего, к которому тот обратился за помощью, был признан судом пособником в совершении вымогательства, ему назначено наказание по совокупности с другими преступлениями на срок 2 года 3 месяца в исправительной колонии общего режима.

Двое других неоднократно судимых вымогателей с учетом наличия в их действиях опасного и особо опасного рецидива преступлений осуждены соответственно на 3 года 6 месяцев и 4 года лишения свободы в исправительных колониях строгого и особого режима.

Приговор вступил в законную силу.