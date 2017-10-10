В Кондопоге откроется отремонтированный бассейн

Сегодня, 10 октября, состоится церемония открытия бассейна в Кондопоге после ремонта, сообщили в правительстве Карелии.

По информации администрации учреждения, за это время был произведен текущий косметический ремонт в душевых, основном помещении, фойе, раздевалках и на лестничных пролетах, отремонтирована лестница на вышке и т.д. Кроме того, был закуплен и установлен новый теплообменник, благодаря которому вода подается в чашу бассейна в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к эксплуатации.

Работы по ремонту бассейна запланированы и на следующий год – они будут производиться летом, в период планового перерыва в работе объекта.

Сейчас штат работников полностью укомплектован, по большей части из числа прежних сотрудников. Занятия в бассейне для спортсменов ДЮСШ и жителей будут проводиться по привычному расписанию, стоимость разовых посещений и абонементов для населения останется прежней.