В Костомукше автомобиль сбил школьника на велосипеде

В городе горняков 8-летний школьник на велосипеде попал под колеса авто, сообщает УГИБДД по Карелии.

Вечером в четверг на улице Надежды во дворе дома №12 женщина на автомобиле Suzuki сбила 8-летнего велосипедиста.

В результате происшествия ребенок получил травмы.