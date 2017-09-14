15:24, 14 Сентября 2017
В Костомукше мать избила инспектора по делам несовершеннолетних
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В Карелии возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции, сообщает региональное МВД.
Инспектор по делам несовершеннолетних в Костомукше, получив сообщение о правонарушении со стороны родителей, совместно с участковым прибыла по адресу, где произошел инцидент.
Был составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
Инспектор предложила родителям ознакомиться и подписать документ. Однако мать схватила материалы дела, порвала их, после чего начала бить инспектора.
Противоправные действия были пресечены участковым.
В настоящее время в сотрудники следственного комитета возбудили уголовное по ст.318 УК РФ.
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