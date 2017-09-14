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Новости. Криминал
15:24, 14 Сентября 2017

В Костомукше мать избила инспектора по делам несовершеннолетних

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В Карелии возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции, сообщает региональное МВД.

Инспектор по делам несовершеннолетних в Костомукше, получив сообщение о правонарушении со стороны родителей, совместно с участковым прибыла по адресу, где произошел инцидент.

Был составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Инспектор предложила родителям ознакомиться и подписать документ. Однако мать схватила материалы дела, порвала их, после чего начала бить инспектора.

Противоправные действия были пресечены участковым.

В настоящее время в сотрудники следственного комитета возбудили уголовное по ст.318 УК РФ.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2017-09-14 16:01:22
Это говорит о непрофессионализме инспектороши.
Игорь Тузов
2017-09-14 15:41:42
Сразу под статью идиоты. Надо сначала разобраться. Сейчас матерям сложно найти работу, тем более одиночкам. Детское пособие ни о чём. Лучше бы помогли ей финансово и материально.
эдуард3
2017-09-14 17:12:05
Игорь Тузов,
Совершенно согласен! Сначала создадут невозможные условия для жизни, затем придут права качать.
А кто им не улыбается, то выведут из себя вместо помощи . Конечно надо тщательно разобраться, да некому , человек человеку волк.
Бедные дети, бедные семьи .
Гость
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