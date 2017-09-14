В Костомукше мать избила инспектора по делам несовершеннолетних

В Карелии возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции, сообщает региональное МВД.

Инспектор по делам несовершеннолетних в Костомукше, получив сообщение о правонарушении со стороны родителей, совместно с участковым прибыла по адресу, где произошел инцидент.

Был составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Инспектор предложила родителям ознакомиться и подписать документ. Однако мать схватила материалы дела, порвала их, после чего начала бить инспектора.

Противоправные действия были пресечены участковым.

В настоящее время в сотрудники следственного комитета возбудили уголовное по ст.318 УК РФ.