17:20, 21 Сентября 2017
В Костомукше мужчина продолжил заниматься наркотиками, несмотря на приговор
По теме
Загрузка...
Житель Костомукши осужден за незаконное хранение наркотиков, сообщает прокуратура Карелии.
Безработный 27-летний костомукшанин в июне был задержан возле своего дома сотрудниками полиции с 6 граммами гашиша. При этом в октябре 2016 года он уже был осужден за незаконный сбыт наркотиков на 3 года 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Суд отменил условное осуждение и по совокупности приговоров назначил подсудимому наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Осужденный взят под стражу в зале суда.
По теме
Выбор читателей
18.09.2017, 19:40
15.09.2017, 14:30
15.09.2017, 12:35
18.09.2017, 13:15
Аналитика
Сегодня 13:52
Обществоведение
Ученики общеобразовательной школы №27 Петрозаводска в рамках экологического фестиваля #ВместеЯрче высадили несколько десятков елей на территории Кондопожской ГЭС ПАО "ТГК-1".
18.09.2017 13:15
15.09.2017 14:30
15.09.2017 12:35
13.09.2017 09:21
Чтиво
Сегодня 14:02
Без политики
Отличительная черта современного производства – владение новыми технологиями. А технологии реализуют люди. Как это происходит в сфере автосервиса, мы показываем через рубрику "Один день из жизни ПКФ "Слово".
19.09.2017 17:09
18.09.2017 15:47
13.09.2017 11:50
Медиа
10.09.2017 12:59
Опрос
Нужно ли в Карелии давать тепло раньше установленных сроков?
Афиша
Сегодня в городе (5)
Комментарии