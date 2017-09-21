В Костомукше мужчина продолжил заниматься наркотиками, несмотря на приговор

Житель Костомукши осужден за незаконное хранение наркотиков, сообщает прокуратура Карелии.

Безработный 27-летний костомукшанин в июне был задержан возле своего дома сотрудниками полиции с 6 граммами гашиша. При этом в октябре 2016 года он уже был осужден за незаконный сбыт наркотиков на 3 года 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Суд отменил условное осуждение и по совокупности приговоров назначил подсудимому наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Осужденный взят под стражу в зале суда.