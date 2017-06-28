В Костомукше пьяный водитель сбил женщину на "зебре"

В городе горняков произошло ДТП с участием пьяного водителя и пешехода, сообщает УГИБДД по Карелии.

Во вторник днем в районе дома №8 по улице Мира водитель Volkswagen Polo в состоянии алкогольного опьянения сбил 48-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка.