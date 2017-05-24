В Костомукше прикрыли интернет-казино
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В Костомукше направлено в суд уголовное дело о незаконных организации и проведении азартных игр, сообщает прокуратура Карелии.
Обвинение предъявлено 44-летнему местному предпринимателю.
По версии следствия, с января по июль 2016 года под видом предоставления доступа в Интернет он организовал незаконную деятельность по проведению азартных игр.
В принадлежащем предпринимателю здании был размещен интернет-киоск, который принимал деньги и выдавал посетителю чек. С помощью данного киоска осуществлялся доступ к азартным играм на сайтах, там же можно было получить причитающийся выигрыш.
В ходе следственных действий из помещения изъяты одиннадцать компьютеров, сетевое оборудование, документация о деятельности юридических лиц и денежные средства.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в мировой суд.
Виновному грозит наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, обязательных работ на срок от 180 до 240 часов, ограничения свободы на срок до четырех лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.
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