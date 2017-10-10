В Костомукше сотрудница фирмы украла на работе 69 тысяч рублей

Полицейские Костомукши раскрыли обстоятельства уголовного дела о присвоении крупной суммы денег, сообщает МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Костомукши поступило заявление от предпринимателя, который сообщил, что из кассы торгового объекта исчезли более 69 тысяч рублей. Как пояснил бизнесмен, незадолго до происшествия на работу продавцом была принята местная жительница.

Полицейские подтвердили подозрения в причастности женщины к присвоению денежных средств. Она пришла на работу, воспользовалась выданными ей ключами и похитила выручку за несколько дней.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 160 УК РФ. 27-летней фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция статьи предусматривает, в том числе, лишение свободы на срок до двух лет.