09:46, 09 Октября 2017
В Костомукше женщина зарезала мужа во время застолья
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Прокурор Костомукши утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве жителя Карелии, сообщает ведомство.
Обвинение по делу предъявлено 37-летней местной жительнице.
Согласно материалам дела, в ночь с 29 на 30 июля после совместного распития спиртного в квартире обвиняемая нанесла своему 41-летнему супругу два удара кухонным ножом в грудь. От ранения сердца потерпевший скончался до прибытия врачей скорой помощи.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Костомукшский городской суд.
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