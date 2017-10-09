В Костомукше женщина зарезала мужа во время застолья

Прокурор Костомукши утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве жителя Карелии, сообщает ведомство.

Обвинение по делу предъявлено 37-летней местной жительнице.

Согласно материалам дела, в ночь с 29 на 30 июля после совместного распития спиртного в квартире обвиняемая нанесла своему 41-летнему супругу два удара кухонным ножом в грудь. От ранения сердца потерпевший скончался до прибытия врачей скорой помощи.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Костомукшский городской суд.