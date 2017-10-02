В "Точке кипения" обсудили важные вопросы по сетям "Карелэнерго"

В Петрозаводске обсудили вопросы повышения доступности технологического присоединения к сетям "Карелэнерго".

Возможности развития рынка вторичной мощности обозначены на совещании с участием представителей филиала МРСК Северо-Запада "Карелэнерго", Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, администрации Петрозаводского городского округа, Торгово-промышленной палаты, Корпорации развития, Агентства стратегических инициатив и бизнес-структур региона.

28 сентября в коворкинг-центре "Точка кипения" в столице Карелии обсуждались актуальные вопросы технологического присоединения потребителей к сетям "Карелэнерго", в частности, вопросы информирования потребителей об изменениях в законодательстве, механизмах техприсоединения, в том числе и льготного.

В ходе совещания заместитель директора филиала МРСК Северо-Запада "Карелэнерго" по развитию и реализации услуг Алексей Селютин обозначил текущую загруженность центров питания на интерактивной карте, которая доступна не только на сайте энергокомпании, но и на геопортале республики. Данные синхронизированы, и потребитель может в доступной форме получить информацию о том, где быстрее и проще осуществить техприсоединение. На карте зеленым цветом отмечены открытые центры питания, а красным – перегруженные. По словам Алексея Селютина, осуществление ряда проектов по модернизации и реконструкции сетей "Карелэнерго" в ближайшие годы позволит улучшить ситуацию и добиться того, чтобы карта значительно "позеленела".

Сейчас для промышленных предприятий, представителей малого и среднего бизнеса один из вариантов техприсоединения на территории с перегруженными центрами питания – опосредованное техприсоеднение, то есть через сети третьих лиц. В других регионах России этот механизм уже активно используется, для Карелии развитие рынка вторичной мощности – новое направление. Перераспределить мощности можно, заключив типовое соглашение между тем, кому требуется электроэнергия, и тем, кто может отдать излишние мощности через свои сети. Сложностей эта процедура не представляет.

– Есть ряд предприятий, которые свернули свое производство. Мощности простаивают, а этот механизм дает возможность их использовать, – подчеркнул Алексей Селютин. – Это очень эффективно, но надо анализировать каждую конкретную ситуацию.

В последние годы специалистами "Карелэнерго" активно ведется работа по прямому консультированию потребителей. Для этого, например, в производственных отделениях проводятся Дни предпринимателей. У представителей малого и среднего бизнеса есть возможность из первых рук получить информацию о достижениях электросетевой компании по направлению технологического присоединения новых потребителей, а также о внедрении и развитии интерактивных сервисов. Мероприятие состоялось уже в "Южно-Карельских электрических сетях", а до конца года Дни предпринимателей пройдут в Кеми и Сортавала.

Более подробно о быстром и недорогом подключении к электросетям энергетики расскажут 30 ноября на второй инвестиционной энергетической конференции в Петрозаводске. Проект реализует МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО "Россети") при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО и АНО "Стратегическое партнерство Северо-Запад". Для участия в конференции достаточно заполнить форму на сайте МРСК Северо-Запада.

Также по всем вопросам техприсоединения, надежного электроснабжения можно обратиться в новый Центр очного обслуживания потребителей "Карелэнерго" в Петрозаводске и в его подразделения в Кеми и Сортавала. Круглосуточно работает бесплатный телефон 8-800-333-02-52, по которому специалисты компании дадут квалифицированные ответы на вопросы, связанные с работой электросетевого комплекса республики. Для удобства граждан функционируют два интернет-портала по техприсоединению: на сайте МРСК Северо-Запада и специализированный портал электросетевых услуг группы компаний "Россети".